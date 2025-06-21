В Самаре Мерседес сбил 13-летнего велосипедиста

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20 июня на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.

В Промышленном районе Самары в 14:58 40-летний водитель, управляя а/м Mercedes-Benz GL 500, двигался по дублёру ул. Демократическая со стороны ул. Георгия Димитрова в направлении ул. Ташкентская. В пути следования, возле дома №39, допустил наезд на 13-летнего подростка, который пересекал проезжую часть на велосипеде, не соблюдая очередность, справа налево по ходу движения внедорожника. Велосипедист госпитализирован с места ДТП.