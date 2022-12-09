В Самаре машина врезалась в столб, автомобилистка погибла, пострадал ребенок

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ДТП произошло в 18:00 8 декабря в Куйбышевском районе г. Самара. Женщина-водитель 1985 г.р. (за календарный год к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекалась 14 раз, судом лишена права управления транспортными средствами), управляя автомобилем «Honda CR-V» двигаясь по ул. Пугачевский тракт в направлении ул. Егорова, не выбрала безопасную скорость движения, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением и допустила наезд на световую опору, расположенную справа по ходу движения транспортного средства. Водитель скончалась на месте ДТП, 9-летний мальчик-пассажир госпитализирован.