В Самаре машина сбила девочку, которая шла на зеленый свет

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6 мая на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека, в том числе 1 несовершеннолетний.

Одно из ДТП произошло в 12:50 в Советском районе г. Самары. Водитель 1982 г.р., управлял автомобилем «Škoda Rapid», при повороте, напротив д.38 по ул. Средне Садовая, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2008 г.р., которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.