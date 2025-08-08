В Самаре малыш 4 лет сел в маршрутку и уехал, отстав от мамы

137

В участковый пункт полиции юг-1 Волжского района мужчина привёл четырёхлетнего мальчика, который находился один, без сопровождения взрослых в маршрутке.

Полицейские быстро установили контакт с напуганным ребёнком, и выяснили, что мальчик отстал от мамы, сел в общественный транспорт и уехал в неизвестном направлении. Сотрудники полиции проявили внимание и заботу, успокоили малыша в стрессовой ситуации.

Благодаря современным технологиям и слаженной работе правоохранителей удалось в кратчайшие сроки установить родителей ребёнка. Узнав о случившемся, мама мальчика немедленно отправилась в пункт полиции и забрала его. До её прихода малыш находился с полицейскими, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Неравнодушие мужчины, не оставшегося в стороне и приведшего малыша в полицию, а также профессионализм полицейских, предотвратили возможные неприятные последствия для ребёнка и его семmb? пишет АиФ-Самара.