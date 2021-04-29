В Самаре мальчик на велосипеде попал под машину

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28 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 13 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло 28 апреля около 19:50 в Октябрьском районе Самары. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, женщина 1977 года рождения, управляя автомашиной Черри, двигаясь по дворовой территории, напротив дома 236А/1 по улице Советской Армии допустила наезд на мальчика 2009 года рождения, который пересекал проезжую часть внутридворовой территории на велосипеде слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист. Бригадой скорой медицинской помощи мальчик доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь, после чего он был отпущен, сообщает облМВД.