В Самаре легковушка врезалась в стоящий грузовик

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27 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 18:30 час. в Кировском районе г. Самара. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 34-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Peugeot», следовал по Ракитовскому шоссе в направлении проспекта Карла Маркса. В пути следования, напротив д.4 А к.1, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением и допустил наезд на стоящее транспортное средство «KIA» под управлением 31-летнего водителя, который стоял в потоке транспорта. С места происшествия госпитализирован водитель автомобиля «Peugeot».