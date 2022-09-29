В Самаре легковушка столкнулась с грузовиком

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28 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 13:50 в Кировском районе г. Самара. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 26-летний водитель, находясь за рулем грузовика «Foton 37021», двигался по ул. Чекистов в направлении Аэропортовского шоссе. В пути следования, напротив д. 10, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем «Lada Granta» под управлением 23-летнего водителя, который двигался во встречном направлении прямо. С места происшествия госпитализирован водитель и 20-летняя девушка-пассажир автомобиля «Lada Granta».