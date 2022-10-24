В Самаре КАМАЗ врезался в легковушку

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23 октября на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 9 человек. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено. Также сотрудниками ГИБДД выявлено 717 нарушений ПДД, в том числе за расположение транспортного средства на проезжей части – 11, и за отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования – 20.

Одно из ДТП произошло в 12:30 в Промышленном районе г. Самара. 47-летний водитель, находясь за рулем грузовика «Камаз 6520-73», двигался по ул. Ново-Вокзальной в направлении ул. Черемшанской. В пути следования, напротив д. 59, при перестроении, допустил столкновение с автомобилем «Ваз2107» под управлением 79-летнего водителя, который следовал в попутном направлении без изменения направления движения. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены водитель легкового автомобиля и два его пассажира – женщина 1970 г.р., и женщина 1991 г.р.