В Самаре изъяли более 50 литров нелегального алкоголя

В Самарской области полицейские выявили факт незаконного оборота алкогольной продукции. Проверку провели в торговой точке на улице Советской Армии в Самаре.

Сотрудники полиции установили, что индивидуальный предприниматель нарушил требования к продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции. В результате из незаконного оборота изъяли более 50 литров алкоголя.

В отношении владельца магазина возбуждено административное дело. Материалы также направлены в Арбитражный суд Самарской области, сообщили в региональном главке, пишет Самара-МК.