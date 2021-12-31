В Самаре из-за массового ДТП парализовало движение на Московском шоссе

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В ДТП на Ново-Вокзальной столкнулись сразу несколько автомобилей. Гигантский затор парализовал движение на перекрёстке с Московском шоссе. Судя по кадрам очевидцев, участниками ДТП стали 4 автомобиля.

Отметим, что уже несколько дней подряд в завершении рабочего дня заторы на дорогах по данным сервиса «Яндекс. Пробки» оцениваются в 10 баллов из 10 возможных. К списку проблемных дорог, которые не вызывают удивления (Московское и Заводское шоссе, улицы Ново-Садовая и Авроры, проспекты Кирова и Масленникова) добавились улица Самарская, Нагорная, Победы, Береговая и даже совсем маленькие, где ранее сильных осложнений движения не наблюдалось, пишет ГТРК Самара.