В Самаре из ТЦ Letout эвакуировали 60 человек

В пятницу вечером, 28 ноября, из самарского ТЦ Letout эвакуировали 60 человек. Причиной стало ложное срабатывание пожарной сигнализации, передает ГУ МЧС по Самарской области.

"В 21:14 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании ТРЦ по адресу 18 км Московского шоссе, 23. Прибывшими подразделениями было установлено, что на 1 этаже в зоне фудкорта произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет, пишет Волга-Ньюс.