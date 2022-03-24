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В Самаре ищут пропавшего подростка

24 марта 2022 09:59
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В Самаре ищут пропавшего подростка

23.03.2022 в полицию в Самаре поступило сообщение о том, что из квартиры дома, расположенного на улице Мичурина, днем ушел несовершеннолетний Иван Маслов 2005 года рождения и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами ребенка среди личного состава, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.
Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска осуществляют обход дворов, улиц, заброшенных домов и мест концентрации несовершеннолетних. Устанавливается круг общения подростка, отрабатываются места их возможного нахождения.


Приметы пропавшего: на вид 17 лет, рост 190 см, среднего телосложения.
Одет: куртка дутая черного цвета, трико темного цвета,  кроссовки темного цвета. 
Всех, кто видел пропавшего или располагает информацией о том, где он может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: дежурной части 8 (846) 373-76-40,  дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

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