В Самаре иномарка врезалась в вазовскую легковушку, а та в столб

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14 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Одно из ДТП произошло в 18:30 в Октябрьском районе г. Самара. 69-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Lada Largus», двигался по ул. Мира в направлении ул. Советская. В пути следования, напротив дома № 52, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на автомобиль «Lada Kalina», который находился на обочине, под управлением 23-летнего водителя. После удара автомобиль «Lada Kalina» совершил наезд на препятствие - световую опору. С места происшествия в медицинское учреждение доставлен водитель автомобиля «Lada Largus», где ему назначено амбулаторное лечение.