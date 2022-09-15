Я нашел ошибку
Главные новости:
Российским госкомпаниям разрешили закупать оборудование с зарубежными процессорами
Российским госкомпаниям разрешили закупать оборудование с зарубежными процессорами
Масочный режим в России остается рекомендательным
Масочный режим в России остается рекомендательным
В Сызрани внук украл у собственной бабушки мобильник
В Сызрани внук украл у собственной бабушки мобильник
Сергей Пиняев: Болельщики создали атмосферу, которая помогла победить "Зенит"
Сергей Пиняев: Болельщики создали атмосферу, которая помогла победить "Зенит"
Голы Цыпченко и Глушенкова принесли "Крыльям" победу над "Зенитом" – 2:0
Голы Цыпченко и Глушенкова принесли "Крыльям" победу над "Зенитом" – 2:0
Названы сроки перекрытия Московского шоссе в Самаре
Названы сроки перекрытия Московского шоссе в Самаре
Разработка ученых Самарского университета им. Королёва удешевит пластические операции на черепе
Разработка ученых Самарского университета им. Королёва удешевит пластические операции на черепе
Самарские старшеклассники могут принять участие во Всероссийской исторической интеллектуальной игре «1 418»
Самарские старшеклассники могут принять участие во Всероссийской исторической интеллектуальной игре «1 418»
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.78
-0.29
EUR 59.84
-1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников полиции
Самарцам в эколектории расскажут о грибах
В СОУНБ откроется Х Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре иномарка врезалась в вазовскую легковушку, а та в столб

15 сентября 2022 11:38
136
В Самаре иномарка врезалась в вазовскую легковушку, а та в столб

14 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 3 человека. 

Одно из ДТП произошло в 18:30 в Октябрьском районе г. Самара.  69-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Lada Largus», двигался по ул. Мира в направлении ул. Советская. В пути следования, напротив дома № 52, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на автомобиль «Lada Kalina», который находился на обочине, под управлением 23-летнего водителя. После удара автомобиль «Lada Kalina» совершил наезд на препятствие - световую опору. С места происшествия в медицинское учреждение доставлен водитель автомобиля «Lada Largus», где ему назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре иномарка сбила пятилетнюю девочку
14 сентября 2022, 12:37
В Самаре иномарка сбила пятилетнюю девочку
Она переходила дорогу в сопровождении матери на разрешающий сигнал светофора. Происшествия
292
Молодой водитель в Красноярском районе попал в ДТП на участке дорожных работ
12 сентября 2022, 13:24
Молодой водитель в Красноярском районе попал в ДТП на участке дорожных работ
С места происшествия в медицинское учреждение госпитализирована 43-летняя женщина-пассажир. Происшествия
492
В Красноглинском районе Самары водитель врезался в столб
11 сентября 2022, 12:38
В Красноглинском районе Самары водитель врезался в столб
В результате ДТП водитель иномарки госпитализирован. Происшествия
800
В центре внимания
Названы сроки перекрытия Московского шоссе в Самаре
15 сентября 2022  12:33
Названы сроки перекрытия Московского шоссе в Самаре
58
Министры молодежного правительства рассказали о своей работе старшим коллегам
15 сентября 2022  10:44
Министры молодежного правительства рассказали о своей работе старшим коллегам
120
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
14 сентября 2022  13:40
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
593
Дмитрий Азаров проверил ход работ по благоустройству парка «Молодежный» в Самаре
14 сентября 2022  11:57
Дмитрий Азаров проверил ход работ по благоустройству парка «Молодежный» в Самаре
334
В связи с проведением «Кросса нации» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта 
14 сентября 2022  11:38
В связи с проведением «Кросса нации» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта 
398
Весь список