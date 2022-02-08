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В Самаре иномарка сбила пенсионерку

8 февраля 2022 11:46
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В Самаре иномарка сбила пенсионерку

7 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести, 3 человека погибло. 

Одно из ДТП произошло в 9:00 в Промышленном районе областного центра. Женщина-водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Mitsubishi ASX», двигаясь задним ходом по дворовому проезду на ул. Ново-Вокзальной, совершила наезд на женщину-пешехода 1939 года рождения, которая переходила дворовой проезд справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения различной степени тяжести, госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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