В Самаре иномарка сбила мотоциклиста

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2 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 15:40 час. в Октябрьском районе г. Самара. 25-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Toyota» (с апреля 2022 года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 38 раз), по ул. Советской Армии в направлении пр. Карла Маркса. В пути следования, в нарушении п.8.5 ПДД РФ (водитель не занял крайнего положения при развороте) совершил столкновение с мотоциклом марки «Suzuki» под управлением 41-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. С места происшествия водитель мотоцикла госпитализирован.