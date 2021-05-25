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В Самаре иномарка Порше врезалась в световую опору

25 мая 2021 11:18
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В Самаре иномарка Порше врезалась в световую опору

24 мая на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 17:30 в Самаре. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Порше», двигался по ул. Самарская. На регулируемом перекрестке, при повороте налево на ул. Вилоновскую он не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся во встречном направлении прямо, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21144», под управлением девушки 1989 года рождения. После столкновения автомобиль «Порше» совершил наезд на световую опору. В результате ДТП пострадала девушка-водитель отечественного автомобиля, она была госпитализирована, сообщает облМВД. 

Теги: ДТП

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