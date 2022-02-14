В Самаре иномарка насмерть сбила пешехода

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13 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести, 2 человека погибли.

Одно из ДТП произошло в 21:50 в Куйбышевском районе Самары. Водитель 1997 года рождения (с февраля 2021 года к административной ответственности привлекался 31 раз), управлял автомобилем «Mitsubishi Lancer». Напротив дома №31 по ул. 5-я Кряжская водитель допустил наезд на мужчину-пешехода, который, со слов водителя, двигался во встречном направлении по ходу движения иномарки. Пешеход получил телесные повреждения, скончался на месте до приезда скорой.