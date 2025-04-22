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В Самаре и Тольятти произошли ДТП с самокатчиками, один из них ребенок

22 апреля 2025 13:28
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В Самаре и Тольятти произошли ДТП с самокатчиками, один из них ребенок

21 апреля на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали одиннадцать человек, один - погиб.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 19:30 в Промышленном районе Самары. 18-летний водитель, управляя электросамокатом Whoosh, двигался по тротуару вдоль улицы Свободы со стороны улицы Калинина в направлении улицы Ново-Вокзальной. В пути следования, возле дома № 104, допустил наезд на 18-летнего пешехода, движущегося по тротуару по ходу движения средства индивидуальной мобильности. Юноши госпитализированы.

В Автозаводском районе Тольятти в 16:30 59-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Kalina, двигался по жилой зоне со стороны улицы Фрунзе в направлении Приморского бульвара. В пути следования, возле дома № 10 по бульвару Буденного, допустил наезд на 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть, управляя самокатом. Ребенок госпитализирован.

Теги: ДТП

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