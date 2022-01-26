В Самаре хирурги извлекли из тела ребенка стекло размером 9 см

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В Самаре детские хирурги областной клинической больницы имени В.Д. Середавина провели уникальную операцию. Они извлекли инородный предмет из тела ребенка.

Выяснилось, что внутри маленького пациента находилось стекло размером 9 см. Оно уже попало в грудную клетку, а это мешало ребенку сделать полный вдох. На томографии было видно, что осколок находился в печени, пробил диафрагму и переходил в грудную клетку, поделились врачи.

С помощью современных технологий врачи смогли обойтись без разрезов на теле, вместо рубцов остались только незаметные три точки. Сама операция длилась меньше часа, пишет ГТРК Самара.