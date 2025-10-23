В Самаре горели потолочные перекрытия в историческом доме Ленинского района

148

22 октября в 18:43 в Ленинском районе Самары загорелась квартира по адресу ул. Ленинская, 103. Горели потолочные перекрытия на площади 10 квадратных метров.

Пожар был локализован к 19:45 и полностью ликвидирован к 20:22. Пострадавших нет, эвакуация жильцов не проводилась.

В тушении участвовали 9 пожарных и 2 единицы техники, сообщает региональное ГУ МЧС.

Квартира находилась в двухэтажном историческом здании – Доме Забродиных. Особняк был построен в 1890 году и, возможно, является первым в Самаре домом в стиле «скандинавского модерна», пишет Самара-МК.