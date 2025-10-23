Я нашел ошибку
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
В Самаре горели потолочные перекрытия в историческом доме Ленинского района

23 октября 2025 17:11
В Самаре горели потолочные перекрытия в историческом доме Ленинского района

22 октября в 18:43 в Ленинском районе Самары загорелась квартира по адресу ул. Ленинская, 103. Горели потолочные перекрытия на площади 10 квадратных метров.

Пожар был локализован к 19:45 и полностью ликвидирован к 20:22. Пострадавших нет, эвакуация жильцов не проводилась.

В тушении участвовали 9 пожарных и 2 единицы техники, сообщает региональное ГУ МЧС.

Квартира находилась в двухэтажном историческом здании – Доме Забродиных. Особняк был построен в 1890 году и, возможно, является первым в Самаре домом в стиле «скандинавского модерна», пишет Самара-МК. 

В Сызрани тушили пожар в магазине
22 октября 2025, 17:20
В Сызрани тушили пожар в магазине
По имеющейся информации, в потолочных перекрытиях торговой точки случилось короткое замыкание светильника. Происшествия
В Ставропольском районе горел частный дом на площади 200 квадратных метров
21 октября 2025, 20:35
В Ставропольском районе горел частный дом на площади 200 квадратных метров
На тушение были поданы 5 стволов «Б», работали 4 звена газодымозащитной службы. Происшествия
Пациент поджëг палату в Самарском областном наркодиспансере
21 октября 2025, 12:48
Пациент поджëг палату в Самарском областном наркодиспансере
Небольшой пожар удалось ликвидировать самим медикам ещë до приезда пожарных. Происшествия
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
23 октября 2025  15:12
В Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
22 октября 2025  20:36
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025  20:06
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025  17:39
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
