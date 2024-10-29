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В Самаре горела квартира на улице Ставропольской

29 октября 2024 12:10
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В Самаре горела квартира на улице Ставропольской

На пульт дежурному 28 октября в 20:35 поступило сообщение о пожаре в Кировском районе на улице Ставропольской, 173. Об этом сообщает МЧС России по Самарской области.

Прибывшее подразделение установило, что в квартире загорелись домашние вещи. Пламя охватило 10 квадратных метров жилплощади. В 20:51 специалисты локализовали огонь. А в 20:58 его удалось полностью потушить.

В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Для ликвидации пожара было привлечено 17 специалистов и 4 единицы техники, пишет Сова.

Теги: Пожар

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