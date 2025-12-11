В Самаре фирма заплатит 700 тысяч рабочему, на которого упала металлоконстркция

В несчастном случае на производстве разбиралась прокуратура Октябрьского района города.
Машинист подъемника седьмого разряда трудился в организации, которая занимается буровыми работами. При исполнении обязанностей получил тяжелые травмы кисти руки — на него упала металлическая конструкция.
После правоохранители организовали проверку и выяснили: причиной инцидента стало нарушение законодательства в сфере охраны труда — директор предприятий не соблюдал требования правил безопасности.
Прокурор Октябрьского района обратился в суд и потребовал компенсировать пострадавшему специалисту моральный вред. Иск поддержали и обязали компанию выплатить сотруднику 700 тыс. рублей, пишет Самара-МК.
«После вступления постановления в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его фактическое исполнение», — добавили правоохранители.