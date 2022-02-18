В Самаре эвакуировали ТЦ «Аврора Молл» из-за сообщения о бомбе

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В четверг, 17 февраля, группы оперативных служб съехались по тревоге к одному из торговых центров в Самаре.

Людей из ТРК «Аврора Молл» эвакуируют из-за сообщений о якобы заложенной бомбе, сообщил источник в правоохранительных органов. Магазин работает до 22 часов. Как правило, в вечерние часы там много людей.

Также поступали сообщений о том, что в городе начали эвакуировать людей еще из нескольких объектов. В МВД и МЧС пока ситуацию не комментируют.

Это не первый случай за месяц, когда из ТЦ «Аврора Молл» эвакуируют посетителей и работников. В начале февраля в ТЦ сработала пожарная сигнализация. Более 300 человек покинули здание. По прибытии спасатели установили, что в служебном помещении произошло короткое замыкание электропроводки, пишет ГТРК Самара.

Это не единственное подобное ЧП за день. В четверг, пришла информация и снимки от жителей из Похвистнево Самарской области. Там экстренно эвакуировали детей из школы.