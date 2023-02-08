В Самаре экстренно сел самолет из Пхукета

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В самарском аэропорту Курумоч незапланированно сел самолет из Таиланда. Борт авиакомпании Azur Air летел из Пхукета в Москву.

— Воздушное судно вылетело из Таиланда в 17:14 по местному времени. Во время полета его внезапно перенаправили в Самару. В Курумоче самолет приземлился около полуночи, в 23:54. Время в полете на тот момент уже составило почти 10 часов. После часа пассажиры вылетели в Москву и сели во Внуково около 01:20. Таким образом, задержка составила почти 2 часа, — следует из информации сервиса для отслеживания полетов.

Что стало причиной внезапного изменения маршрута, неизвестно. На данный момент борт из Пхукета уже приземлился в Москве, пишет 63.ру.