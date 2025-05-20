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В Самаре двое пострадали в ДТП с тягачом

20 мая 2025 13:35
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В Самаре двое пострадали в ДТП с тягачом

19 мая на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек.

В Куйбышевском районе Самары в 05:10 час. 38-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2114 двигался по Южному шоссе со стороны ул. Коммунальная в направлении ул. Авроры. В пути следования возле дома №3Л водитель не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил столкновение с тягачом «Sitrak», под управлением 34-летнего мужчины. С места ДТП госпитализированы пассажиры легкового транспорта – 34 и 41 летние местные жители.

Теги: ДТП

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