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В Самаре двое 13-летних подростков на электросамокате попали в ДТП

8 июля 2025 12:53
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В Самаре двое 13-летних подростков на электросамокате попали в ДТП

7 июля на территории Самарской области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 17 человек. 

В Октябрьском районе Самары полицейские проводят проверку по ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних. В 15:40 56-летняя женщина, управляя а/м Škoda Karoq, осуществляла выезд с прилегающей территории от д. 158 по ул. Ново-Садовая. В пути следования водитель нарушила требования п. 8.3 ПДД РФ и допустила столкновение с электросамокатом, под управлением 13-летнего подростка. Тот, в свою очередь, нарушил требования п. 24.8 ПДД РФ - передвигался совместно с 13-летним пассажиром. Мальчикам врачами после обследования рекомендовано амбулаторное лечение. Информация о ДТП доведена до КНД районной администрации.

Теги: ДТП

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