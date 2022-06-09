В Самаре дом на Осипенко горел дважды за полгода

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Вечером в среду, 8 июня, экстренные службы Самары отработали вызов в Октябрьский район города. Около 18:30 на Осипенко, 130 загорелся дом. Строение находится напротив Самарской духовной семинарии. Очевидцы поделились видео пожара.

— Этот дом горит не в первый раз уже. Осенью здесь был пожар, и вот сейчас второй раз. Огонь вырывался из окон постройки, — пояснили очевидцы.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, строение на Осипенко, 130 заброшено. Очаг пожара находился на чердаке здания. По предварительной оценке, площадь возгорания составила 70 квадратных метров. На месте работали 26 сотрудников экстренных служб и 8 спецмашин, пишет 63.ру.