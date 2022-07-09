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В Самаре добились демонтажа навеса, осадки с которого падали на общую дорогу и мешали проезду машин «Скорой»

9 июля 2022 13:57
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В Самаре добились демонтажа навеса, осадки с которого падали на общую дорогу и мешали проезду машин «Скорой»

Судебные приставы г. Самары добились демонтажа навеса, осадки с которого падали на общую дорогу и мешали проезду машин «Скорой».

    Жительница г. Самары, проживающая в частном доме, обратилась в суд с требованием обязать ее соседа перенести установленный им навес. Дело в том, что выходящая за пределы участка конструкция не была оснащена снегодержателями и дождеприемниками и все осадки падали на участок истца и дорогу, ведущую к нему. Из-за того, что подъездная дорога в зимнее время была завалена наледью и снегом, проезд к дому женщины для машин «Скорой помощи» был затруднен. 

Рассмотрев все материалы дела, суд принял решение удовлетворить требования истца и обязать мужчину демонтировать металлическую конструкцию-навес с жилого дома. Исполнительный документ был направлен на исполнение в отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил должнику требование об исполнении решения суда в добровольном порядке. Также его предупредили о применении в отношении него мер принудительного характера и об административной ответственности за неисполнение решения суда. В связи с тем, что должник добровольно не исполнял требования исполнительного документа, судебным приставом-исполнителем в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Принятые судебным приставом меры побудили мужчину исполнить решение суда. Должник демонтировал навес, заходящий за границы его участка.

 

Теги: Судебные приставы

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