В Самаре дерево упало на припаркованные автомобили

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Инцидент произошел у дома №34Б на Московском шоссе в Самаре.

Фотографиями во вторник, 20 апреля, поделились очевидцы в социальных сетях. На кадрах – огромный тополь, практически раздавивший два автомобиля.

Больше всего не повезло владельцу «Дэу Матиз». От тяжести рухнувшего на крышу дерева у иномарки «подломилось» левое переднее колесо.

Вторая машина – отечественная «Лада», можно сказать, отделалась легким испугом. Серьезных повреждений у этого автомобиля нет, пишет ГТРК Самара.

Тем временем, по сведениям синоптиков «Приволжского УГМС», в среду, 21 апреля, в Самарской области ветер еще более усилится – до 15-20 м/с. Будет идти дождь. Температура воздуха ночью опустится местами до -1…-3°C, да и днем вовсе не жарко: всего +6…+11°C.

Фото: instagram.com/samara.dtp.official