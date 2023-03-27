В Самаре часть потолка обрушилась на детскую кровать

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В соцсетях появилась информация о происшествии в одном из домов Самары. Жительница поделилась фотографиями обвалившегося куска потолка. Причем упал он прямо в кровать ребенка, пишет ГТРК Самара.

Как видно на фото, куски потолка обвалились прямо в квартире и теперь жителям отчетливо видны внутренние перекрытия.

"В доме на улице Луначарского 44 обвалилась часть потолка. Прямиком на детскую кровать. Ребенок не пострадал, но это могло произойти и ночью. Дома старые двухэтажные, о расселении речь была давно, но благополучно забылось", - пишет автор поста в соцсетях.

Редакция не располагает официальным подтверждением данной информации.

Фото: vk.com/Честная Самара