В Самаре бродячие собаки заняли подъезд жилого дома

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В Самаре бродячие собаки оккупировали подъезд жилого дома на улице Энтузиастов, 97. Они ведут себя агрессивно — лают и рычат при приближении людей. Жильцы боятся выходить из своих квартир. Информация об этом появилась в соцсетях, пишет Самара-КП.

— В подъезде дома на улице Энтузиастов, 97 обитают беспризорные собаки. Они не дают ни выйти из дома, ни попасть обратно по возвращении, — пожаловались самарцы.

Ситацию прокомментировали в компании «ФлагманВет», которая отвечает за отлов безнадзорных животных. Представители организации сообщили «КП-Самара», что заявка по этому адресу поступила 5 октября. Сегодня планируется выезд — специалисты постараются избавить местных жителей от агрессивного соседства.