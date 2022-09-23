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В Самаре автомобилистка, уходя от столкновения, врезалась в металлическое ограждения и дерево

23 сентября 2022 12:42
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В Самаре автомобилистка, уходя от столкновения, врезалась в металлическое ограждения и дерево

22 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 6 человек. Одно из ДТП произошло в 07:50 в Промышленном районе г. Самара. 30-летний водитель, находясь за рулем легкового автомобиля «KIA RIO», двигался по ул. Краснодонской в направлении ул. Свободы. В пути следования, на нерегулируемом перекрестке напротив дома № 113, не уступил дорогу и создал помеху для транспортного средства «Subaru Impreza» под управлением 49-летней женщины. Уходя от столкновения, женщина-водитель совершила наезд на металлическое ограждения и дерево, расположенное справа по ходу ее движения. С места происшествия госпитализирована женщина-водитель.

Теги: ДТП

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