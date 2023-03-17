В Самаре автомобилистка сбила женщину на остановке

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16 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 07:40 час. в Промышленном районе г. Самара. 37-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины «SsangYong», двигалась по ул. Ново-Вокзальная в направлении ул. Нагорная. В пути следования, напротив д. № 78 по ул. Ново-Вокзальная, допустила занос транспортного средства и наезд на пешехода – 52-летнюю женщину, которая стояла на посадочной площадке остановки общественного транспорта, расположенной слева по ходу движения автомобиля. С места происшествия пешеход доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение.