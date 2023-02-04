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В Самаре автомобилистка сбила пешехода

4 февраля 2023 11:44
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В Самаре автомобилистка сбила пешехода

3 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 14 ДТП, в которых пострадали 16 человек. 

Одно из ДТП произошло в 17.45 в г. Самара. Водитель – женщина 1972 г.р. с 23.11.2021 г. к административной ответственности привлекалась 12 раз.

Она, управляя автомобилем «Toyota RAV4», у дома 137 «а» по ул. Мичурина, выполняя маневр левого поворота, не уступила дорогу пешеходу 1966 г.р. Тот переходил проезжую часть ул. Мичурина по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями госпитализирован.

Теги: ДТП

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