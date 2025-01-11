В Самаре автомобилистка сбила 71-летнюю женщину

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10 января зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими, в которых 7 человек получили ранения. Сотрудниками ГАИ выявлено 308 нарушений ПДД РФ, в т.ч. нарушение правил перевозки детей и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Одно ДТП произошло в 19:19 в Самаре. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 35-летняя водитель, управляя автомашиной Volkswagen Polo, двигаясь напротив дома №4 по ул. Утёвская допустила наезд на 71-летнюю женщину, которая двигалась во встречном направлении.

Пешеход госпитализирована.