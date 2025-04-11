В Самаре автомобилистка сбила 11-летнего мальчика

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10 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека, 1 погиб.



В Октябрьском районе Самары полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода. В 13:45 час. 51-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, двигался по ул. Революционная со стороны Московского шоссе, в направлении ул. Гая. В пути следования возле дома № 48, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершила наезд на 11-летнего мальчика. С места ДТП пешеход госпитализирован.