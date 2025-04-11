Я нашел ошибку
Главные новости:
В мобильном приложении «Госуслуг Дом» появился гостевой доступ
В мобильном приложении «Госуслуг Дом» появился гостевой доступ
в Самаре состоится X Космический полумарафон
В Самаре состоится X Космический полумарафон
В Самарской области пройдут соревнования по гонкам на квадроциклах среди профессионалов и любителей
В Самарской области пройдут соревнования по гонкам на квадроциклах среди профессионалов и любителей
В Самаре автомобилистка сбила 11-летнего мальчика
В Самаре автомобилистка сбила 11-летнего мальчика
В Самарской области предложили штрафовать перевозчиков
В Самарской области предложили штрафовать перевозчиков
Студенты из Самарской области вступают в борьбу за звание сильнейшей команды ПФО по баскетболу 3х3
Студенты из Самарской области вступают в борьбу за звание сильнейшей команды ПФО по баскетболу 3х3
Самарская область примет хоккейные матчи сборных России и Белоруссии
Самарская область примет хоккейные матчи сборных России и Белоруссии
На площади 750 квадратных метров горела трава и в Кинель-Черкасском районе
На площади 750 квадратных метров горела трава и в Кинель-Черкасском районе
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.02
-1.07
EUR 94.6
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ПФО стартовала конференция «Основы российской государственности: развитие»  
11 апреля в СОУНБ пройдет открытая лекция «У истоков славянской азбуки»
Самарцев приглашают на фестиваль постной кухни
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре автомобилистка сбила 11-летнего мальчика

11 апреля 2025 13:49
83
В Самаре автомобилистка сбила 11-летнего мальчика

10 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека, 1 погиб. 

В Октябрьском районе Самары полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода. В 13:45 час. 51-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, двигался по ул. Революционная со стороны Московского шоссе, в направлении ул. Гая. В пути следования возле дома № 48, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершила наезд на 11-летнего мальчика. С места ДТП пешеход госпитализирован.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Алексеевском районе водитель без прав перевернул машину в кювет, пострадали трое
10 апреля 2025, 14:01
В Алексеевском районе водитель без прав перевернул машину в кювет, пострадали трое
В больницу госпитализированы: водитель машины и пассажиры: 33-летняя женщина, 39-летний мужчина. Происшествия
465
В Самаре иномарка сбила женщину-пешехода
10 апреля 2025, 13:45
В Самаре иномарка сбила женщину-пешехода
Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествия
473
Разыскивается водитель, скрывшийся с места ДТП в Тольятти
10 апреля 2025, 12:59
Разыскивается водитель, скрывшийся с места ДТП в Тольятти
Пострадавший обратился в лечебное учреждение, где после обследования медиками рекомендовано амбулаторное лечение.  Происшествия
356
В центре внимания
в Самаре состоится X Космический полумарафон
11 апреля 2025  13:58
В Самаре состоится X Космический полумарафон
42
В Тольятти ищут без вести пропавшего инвалида
11 апреля 2025  13:00
В Тольятти ищут без вести пропавшего инвалида
110
На Московском шоссе в Самаре началось фрезерование проезжей части
11 апреля 2025  09:53
На Московском шоссе в Самаре началось фрезерование проезжей части
178
В России шествие «Бессмертного полка» пройдет в смешанном формате
11 апреля 2025  09:26
В России шествие «Бессмертного полка» пройдет в смешанном формате
202
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял 1-е место среди губернаторов ПФО в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам марта 2025
10 апреля 2025  13:47
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял 1-е место среди губернаторов ПФО в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам марта 2025
1184
Весь список