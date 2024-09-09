В Самаре автомобилистка перевернула машину на обочину

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8 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 02:25 в Куйбышевском районе города Самара. 28-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Nissan X-Trail, следуя по Уральскому шоссе со стороны ул. 75-й квартал в направлении ул. Соловьиная, напротив д. 24, потерял контроль над управлением транспортного средства и допустил съезд на правую обочину с последующим опрокидыванием. С места ДТП 40-летнего пассажира бригадой скорой помощи доставили в медицинское учреждение, госпитализирован.