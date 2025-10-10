В Самаре 71-летний водитель сбил 10-летнего мальчика на велосипеде

139

9 октября на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало три человека, в том числе двое несовершеннолетних.

Одно дорожно-транспортное происшествие произошло в 17:15 в Советском районе Самары. 71-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Creta, двигался по внутридворовому проезду со стороны улицы Энтузиастов в направлении улицы Авроры. В пути следования, напротив дома №121 по улице Авроры, допустил наезд на 10-летнего мальчика, который, управляя велосипедом, пересекал проезжую часть проезда. Велосипедисту назначено амбулаторное лечение.