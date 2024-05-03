В Самаре 2 мая из-за больного пассажира самолет совершил посадку

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Экипаж запросил к борту скорую помощь.

Нештатная ситуация произошла на борту воздушного судна А-320Н/M, REG/UK32024, эксплуатирующегося авиакомпанией «Узбекские авиалинии».

В четверг, 2 мая, самолет авиакомпании выполнял рейс UZB9608 Москва (Внуково) — Бухара. Из Москвы борт вылетел 21:20.

Как сообщает Телеграм-канал AVIAINCIDENT, в 22:38 экипаж доложил диспетчерам о больном пассажире на борту. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку на незапланированный аэродром Самара и запросил скорую помощь по прибытии.

Борт благополучно приземлился в международном аэропорту Самара Курумоч имени С. П. Королева в 22:56. Больного передали в руки медиков, пишет Обоз.инфо.