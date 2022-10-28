В Самаре 19-летний водитель врезался в столб

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27 октября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в 17:15 в Красноглинском районе. 19-летний водитель, находясь за рулем автомашины «ВАЗ 21134», двигался по ул. Труда в направлении Звездная. В пути следования, напротив дома №7, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде световой опоры расположенной слева по ходу движения. Водитель доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение.