В Самаре 19-летний водитель спровоцировал ДТП, пострадала девушка

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22 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 22 человека.

Одно из ДТП произошло в 14:55 час. в Ленинском районе г.о. Самара. 19-летний водитель (с ноября 2021 г. к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 53 раза), находясь за рулем автомобиля «Lada Priora», двигался по ул. Арцыбушевская в направлении ул. Маяковская. В пути следования, напротив д. 146, нарушил п.п. 9.10 ПДД РФ, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Toyota Land Cruiser» под управлением 47-летнего водителя и допустил столкновение с ним. С места происшествия госпитализирована 20-летняя девушка-пассажир автомобиля «Lada Priora».