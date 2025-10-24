В Самаре 19-летний водитель сбил семилетнего ребенка

82

23 октября на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 07:30 в Красноглинском районе города Самары. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что 19-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, двигался по Красноглинскому шоссе в направлении Московского шоссе. В пути следования, напротив дома № 16, квартал № 2 п. Мехзавод, не уступил дорогу и совершил наезд на 7-летнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослых. Ребенку назначено амбулаторное лечение