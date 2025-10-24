Я нашел ошибку
Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты
Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты
Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно
Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно
Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов
Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
В Самарской области за 10 дней выявлено 723 нарушения миграционного законодательства
В Самарской области за 10 дней выявлено 723 нарушения миграционного законодательства
Муниципальные служащие Самарской области могут подать заявки на премию «Служение»
Муниципальные служащие Самарской области могут подать заявки на премию «Служение»
самарцы стали активнее использовать мобильный интернет на прогулках
Самарцы стали активнее использовать мобильный интернет на прогулках
В Самаре 19-летний водитель сбил семилетнего ребенка
В Самаре 19-летний водитель сбил семилетнего ребенка
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
В Самаре 19-летний водитель сбил семилетнего ребенка

24 октября 2025 18:12
В Самаре 19-летний водитель сбил семилетнего ребенка

23 октября на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 7 человек. 

Одно из ДТП произошло в 07:30 в Красноглинском районе города Самары. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что 19-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, двигался по Красноглинскому шоссе в направлении Московского шоссе. В пути следования, напротив дома № 16, квартал № 2 п. Мехзавод, не уступил дорогу и совершил наезд на 7-летнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослых. Ребенку назначено амбулаторное лечение

В Шигонском районе произошло касательное столкновение двух автомобилей Газель
23 октября 2025, 20:52
В Шигонском районе произошло столкновение двух автомобилей Газель
К счастью в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. Происшествия
В Самаре мусоровоз провалился в выгребную яму
23 октября 2025, 16:22
В Самаре мусоровоз провалился в выгребную яму
Повреждения получил только грузовик. Происшествия
В Самарской области в один день сбили женщину и мальчика
23 октября 2025, 10:10
В Самарской области в один день сбили женщину и мальчика
22 октября на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека. Происшествия
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
