В Самаре 19-летний водитель сбил пешехода

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20 марта на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 22:05 час. в Советском районе г. Самара. 19-летний водитель, находясь за рулем автомашины «ВАЗ 21140», двигался по ул. Победы в направлении ул. 22 Партсъезда. В пути следования напротив д. № 69, совершил наезд на 63-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на запрещающий сигнал светофора, слева направо по ходу движения транспортного средства. С места происшествия мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.