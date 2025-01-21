В Самаре 16-летняя девушка погибла в ДТП

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Трагедия с участием совсем молодых людей произошла сегодня, 21 января, ночью в районе Сорокиных Хуторов.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, 21-летний парень ехал за рулем ВАЗ 2106 со стороны улицы Арена-2018 по 2-му проезду в направлении 2-й Стадионной. В его «шестерке» находились две девушки. Одна из которых ровесница водителя, а второй в феврале могло бы исполниться 17 лет.

По данным полиции, в 00:15 возле дома №60 территории Сорокины Хутора водитель вазовской классики допустил занос своего автомобиля. «Шестерка» влетела в Kia Stinger под управлением 22-летнего водителя.

Самая юная пассажирка ВАЗ 2106 скончалась на месте происшествия. Её 21-летнюю подругу передали в руки врачей скорой помощи с различными травмами.

Водителю корейской легковушки также потребовалась медицинская помощь. Он самостоятельно обратился к врачам уже утром, пишет Обоз.инфо.

Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области