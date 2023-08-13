В Самаре 13 августа экстренно приземлился самолет, следовавший в Сочи

Вынужденная посадка рейса «Пермь-Сочи» была совершена в 3:47 в аэропорту Курумоч.
Рейст из Перми в курортную столицу России выполняла авиакомпания Nordwind Airlines.
Войдя в зону ответственности Самарского регионального центра единой системы организации воздушного движения, как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, экипаж самолета А321 доложил о больной пассажирке на борту.
Было принято решение направить рейс NWS424 «Пермь – Сочи» на незапланированный аэродром Самара. Капитан воздушного судна запросил скорую помощь по прибытии в аэропорт «Курумоч».
Рейс совершил благополучную посадку и передал пассажира в руки медиков. Судя по онлайн табло аэропорта Сочи, рейс прибыл в пункт назначения с полуторачасовой задержкой в 7:27, пишет Обоз.инфо.