В Самаре 12 января из-за коммунальной аварии затопило две улицы

На ролике видно, что мощный фонтан воды бьет из люка недалеко от дома № 93 по улице Бобруйской. Потоки затопили не только дорогу на Бобруйской, но и Измайловский переулок.



Журналисты 450media.ru обратились за комментарием к самарской ресурсоснабжающей компании:

- Сегодня утром поступила заявка об утечке воды, бригада обследует и определит, что именно случилось. Скорее всего, повреждение на водопроводной линии. Если она на нашем балансе, устраним, - сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.