В российском оздоровительном центре произошло массовое отравление

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В оздоровительном центре «Дуслык» в Казани после обеда отравились около 30 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ».

В «Дуслыке» преимущественно отдыхали дети. Перед инцидентом с массовым отравлением многие постояльцы жаловались на антисанитарные условия, школьники рассказывали родителям о червяках в киселе. Среди пострадавших оказались участники школьной олимпиады по химии «Путь к Олимпу», которых поселили в центре. После обеда десять человек почувствовали недомогание. Сейчас они проходят полное обследование для установления точного диагноза.

Региональный СК завел уголовное дело по факту заболевания детей. Следователи выясняют, из-за чего именно произошло отравление. По информации Минобрнауки, в самом «Дуслыке» сейчас проводится дезинфекция помещений общего пользования и генеральная уборка. Специалисты выявили санитарные нарушения в центре, пишет Лента.