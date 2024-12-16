В России зафиксировали 708 случаев оформления маткапитала на неродившихся детей

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В России МВД зафиксировало 708 случаев оформления материнского капитала и социальных выплат на детей, которые не родились. Об этом 16 декабря сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

«На сегодняшний день возбуждено 229 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 217 лиц», — приводит слова Курносенко ТАСС.

По его словам, нарушители подавали в МФЦ заявления, что они являются свидетелями рождения детей вне роддомов. К заявлению злоумышленники прикладывали паспорта и рукописное заявление фиктивной роженицы без подтверждающих документов о факте рождения ребенка.

По предварительным данным, ущерб от хищения составил не менее 1 млрд рублей, пишут "Известия".