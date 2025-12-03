В России за 11 месяцев пропали почти 900 детей

С января по ноябрь 2025 года в России зарегистрировано 885 случаев исчезновения несовершеннолетних. Об этом 3 декабря сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на команду приложения «Где мои дети».

По данным совместного проекта приложения и Ассоциации «Поиск пропавших детей», живыми удалось найти 839 детей, погибшими — 21 ребенок, еще 25 несовершеннолетних остаются в розыске. Наибольшее число пропавших пришлось на май — 124 случая, а также на июнь (90 случаев) и март (82 случая). Меньше всего детей исчезло в январе — 54 случая.

По итогам 11 месяцев наибольшее число ориентировок на пропавших детей — 203 случая — поступило из Приморского края.

«Распространение ориентировок на пропавших детей — один из эффективных способов поиска. <...> С помощью этого метода были найдены и возвращены домой сотни пропавших детей», — отметил руководитель Ассоциации «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв.

На втором месте по числу случаев оказалась Свердловская область (70), за ней следуют Кемеровская (64), Калининградская (58) области, Республика Татарстан (31), Москва и Московская область (30). Через приложение «Где мои дети» за указанный период было автоматически отправлено более 1,9 млн пуш-уведомлений с ориентировками.

По словам Второва, такой высокий показатель в Приморье может быть связан с эффективным взаимодействием волонтеров и полиции. Каждый случай проходит проверку на достоверность и согласование действий с МВД, пишут "Известия".