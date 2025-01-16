Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Книжное собрание К. Грота»
Самарцев приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Книжное собрание К. Грота»
В Сызрани 45-летняя сотрудница одного из филиалов вуза стала жертвой мошеннической схемы
В Сызрани сотрудница одного из филиалов вуза стала жертвой мошеннической схемы
Почта России посвятила марку Софье Ковалевской
Почта России посвятила марку Софье Ковалевской
ДТП в Ставропольском районе с микроавтобусом: погиб человек
ДТП в Ставропольском районе с микроавтобусом: погиб человек
Каждый второй самарец – фанат кавказской кухни
Каждый второй самарец – фанат кавказской кухни
У жителя Приволжского района нашли 2,5 кг марихуаны и конопли
У жителя Приволжского района нашли 2,5 кг марихуаны и конопли
В Волжском районе пьяный водитель врезался в дом соседа
В Волжском районе пьяный водитель врезался в дом соседа
В Самаре наградили лауреатов и номинантов областной общественной акции «Народное признание»
В Самаре наградили лауреатов и номинантов областной общественной акции «Народное признание»
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.81
-0.63
EUR 106.1
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Книжное собрание К. Грота»
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Валентин Серов: «Чем я не Рафаэль?»
В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В России выявили схему обмана детей от имени игровых блогеров

16 января 2025 10:00
120
В России выявили схему обмана детей от имени игровых блогеров

Объединенная компания Wildberries и Russ сообщила о выявлении новой мошеннической схемы, направленной на обман детей. Пресс-служба компании уточнила, что злоумышленники используют фейковые аккаунты популярных игровых блогеров для получения доступа к финансовым данным, пишет Смотрим.

В мессенджерах мошенники создают страницы от имени известных блогеров, связанных с видеоиграми. Через эти аккаунты детям отправляют сообщения с предложением приобрести внутриигровые предметы по выгодной цене. Они требуют ввести данные банковской карты родителей или информацию для входа в личный кабинет на маркетплейсе.

Затем злоумышленники приобретают игровую валюту или подарочные сертификаты на популярных платформах и перепродают другим гражданам со скидкой.

"По оценкам Wildberries, основанным на выборке выявленных кейсов за последний месяц, такая схема грозит клиентам маркетплейсов потенциальными потерями порядка 350 млн рублей за предстоящий год", – уточнили в пресс-службе компании.

Единственным способом вернуть деньги остается обращение в полицию.

"Нужно напоминать детям, чтобы они с осторожностью относились к любым предложениям о требующей вложений помощи в игре, особенно если собеседник предлагает воспользоваться ботом или сторонним ресурсом", – заявил руководитель Trust&Safety объединенной компании Wildberries и Russ Игорь Сомов.

Он также призвал развивать киберосознанность детей с раннего возраста и наблюдать за их активностью в цифровой среде.

Ранее стало известно, что школьница в Подмосковье перевела 100 тысяч рублей мошенникам с телефонов мамы, бабушки и деда, чтобы купить онлайн-валюту в своей любимой игре Roblox.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец вместо брокерской компании связался с мошенниками
15 января 2025, 11:45
Самарец вместо брокерской компании связался с мошенниками
Потерпевшему так и не удалось вернуть более полутора миллиона рублей. Криминал
335
Сотрудница банка уберегла пенсионерку в Жигулевске от потери 800 тысяч
14 января 2025, 09:44
Сотрудница банка уберегла пенсионерку в Жигулевске от потери 800 тысяч
Женщина сообщила, что в офис банка пришли две взволнованные пенсионерки, которые хотели оформить перевод более 800 тысяч рублей. Происшествия
343
Россиян предупредили о мошенничестве с кодами из SMS от Госуслуг
14 января 2025, 09:10
Россиян предупредили о мошенничестве с кодами из SMS от Госуслуг
Злоумышленники звонят от имени администрации школы и просят предоставить код из SMS. В стране
407
В центре внимания
Сегодня местами по Самарской области ожидаются усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с
16 января 2025  09:27
Сегодня местами по Самарской области ожидаются усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с
142
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
15 января 2025  13:57
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
449
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
15 января 2025  13:43
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
425
С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физлицами удостоверяет нотариус
15 января 2025  11:18
С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физлицами удостоверяет нотариус
496
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников СУ СК РФ по Самарской области с профессиональным праздником
15 января 2025  11:02
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников СУ СК РФ по Самарской области с профессиональным праздником
425
Весь список