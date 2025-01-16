В России выявили схему обмана детей от имени игровых блогеров

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Объединенная компания Wildberries и Russ сообщила о выявлении новой мошеннической схемы, направленной на обман детей. Пресс-служба компании уточнила, что злоумышленники используют фейковые аккаунты популярных игровых блогеров для получения доступа к финансовым данным, пишет Смотрим.

В мессенджерах мошенники создают страницы от имени известных блогеров, связанных с видеоиграми. Через эти аккаунты детям отправляют сообщения с предложением приобрести внутриигровые предметы по выгодной цене. Они требуют ввести данные банковской карты родителей или информацию для входа в личный кабинет на маркетплейсе.

Затем злоумышленники приобретают игровую валюту или подарочные сертификаты на популярных платформах и перепродают другим гражданам со скидкой.

"По оценкам Wildberries, основанным на выборке выявленных кейсов за последний месяц, такая схема грозит клиентам маркетплейсов потенциальными потерями порядка 350 млн рублей за предстоящий год", – уточнили в пресс-службе компании.

Единственным способом вернуть деньги остается обращение в полицию.

"Нужно напоминать детям, чтобы они с осторожностью относились к любым предложениям о требующей вложений помощи в игре, особенно если собеседник предлагает воспользоваться ботом или сторонним ресурсом", – заявил руководитель Trust&Safety объединенной компании Wildberries и Russ Игорь Сомов.

Он также призвал развивать киберосознанность детей с раннего возраста и наблюдать за их активностью в цифровой среде.

Ранее стало известно, что школьница в Подмосковье перевела 100 тысяч рублей мошенникам с телефонов мамы, бабушки и деда, чтобы купить онлайн-валюту в своей любимой игре Roblox.